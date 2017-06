Ткань сердечной мышцы в будущем можно будет регенерировать примерно так же, как восстанавливают ткани морские анемоны. Об этом заявили ученые из Университета Флориды. Результаты научной работы опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Самые первые клетки мышечной ткани возникли из кишечной ткани существа, подобного актинии вида Nematostella vectensis, и были аналогичны клеткам сердечной мышцы, показывают проведенные исследования.

Этот вид актинии обладает способностью к регенерации, даже если ее разделили на несколько частей. Каждая часть становится самостоятельным организмом, а клетки могут свободно трансформироваться в другие типы клеток, восстанавливая таким образом необходимые части тела.

По словам одного из руководителей исследования Марка Мартиндейла, регенерация мышечной ткани станет возможной, если получится лучше узнать механизм взаимодействия генов, которые отвечают за рост клеток сердца.

Этот механизм ученые и хотят научиться применять для восстановления сердца, так как естественный процесс регенерации протекает очень медленно, пишет сетевое издание m24.ru.