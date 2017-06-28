Коллектив Псковского театра кукол в ближайшее время переедет в бывшее здание филологического факультета Псковского государственного университета (ПсковГУ). Об этом сообщила директор театра Татьяна Ааб.

Предполагается, что нынешнее здание, где сейчас располагается театр, будет передано в пользование другой организации. Вероятнее всего, коллектив театра переедет в новое здание в начале следующего года, передает «Псковская лента новостей».

Напомним, ранее «Известия» сообщали, что в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию жилищно-гостиничного комплекса в Пскове коллектив театра должен был разместиться в здании по адресу: улица Конная, 2.