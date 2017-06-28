Британцы смогут воспользоваться услугами Lamborghini как самого быстрого и эффектного такси в мире для особенного или знаменательного случая.

Компания Handsome Taxi Cab недавно приобрела полноприводный спортивный автомобиль Lamborghini Huracan. В настоящее время специалисты компании занимаются оформлением страховки и подготовкой необходимых документов. Воспользоваться услугами элитного авто можно будет уже в конце лета 2017 года. Как сообщает телеканал «360», стоимость поездки пока неизвестна.

Lamborghini Huracan был презентован в марте 2014 года на Женевском автосалоне. Средняя стоимость спорткара на российском рынке составляет 15 млн рублей.