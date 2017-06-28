Приговоренный к трем с половиной годам лишения свободы бывший депутат регионального парламента Александр Тюлин подал апелляцию во вторник, 27 июня. Дело рассмотрит 29 июня Александр Сидоренков в Брянском областном суде.

Как напоминает NASHBRYANSK.RU, Тюлин предстал перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов и незаконной рубке леса в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы и штрафа в размере 400 тыс. рублей. С января 2012 по март 2014 года Тюлин по факту был начальником коммерческой организации ООО «Синтез К». Он подавал фиктивные налоговые декларации и уклонился таким образом от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму почти 34 млн рублей.

Три коммерческие организации, которыми руководил депутат, незаконно вырубили лесные насаждения на территории Навлинского и Трубчевского районов. Ущерб составил 33,6 млн рублей. Экс-парламентарий свою вину не признал и заявил, что дело сфабриковано.