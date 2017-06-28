Власти России оценивают принятое накануне решение Европейского союза (ЕС) о продлении санкций в отношении РФ до 31 января 2018 года негативно, передают «РИА Новости».

Также Кремль выразил сожаление в связи с непродуктивными действиями ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.

В среду 28 июня, совет ЕС принял постановление о продлении секторальных санкций против РФ еще на пол года. Решение было принято единогласно без обсуждения.