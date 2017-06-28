Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter обвинил газету The Washington Post и интернет-магазин Amazon в публикации фейковых новостей.

«#AmazonWashingtonPost, которую иногда называют опекуном Amazon, который не платит интернет-налоги (а он должен), — это фейковые новости!» — написал Трамп.

Сообщение Трампа трактуют как обвинение The Washington Post в фальсификации фактов и выгораживании своего хозяина — интернет-магазина Amazon, который уклоняется от уплаты налогов.

Американская газета The Washington Post была куплена владельцем Amazon Джеффом Безосом в 2013 году. На страницах издания регулярно появляются материалы от анонимных источников, очерняющие репутацию президента США. При этом сам Безос отрицает свое участие в редакционной политике газеты.

Интернет-магазин Amazon обвиняют в подрыве розничного бизнеса в связи с неуплатой налогов в размере 8–10% от стоимости товара. Центры Amazon находятся в штатах, где отсутствует налог с продаж, при этом интернет-магазин отправляет свои товары во все штаты.

Ранее Трамп опубликовал твит, в котором обвинил газету The New York Times в подлоге.

«Слабеющая The New York Times пишет одну за другой фальшивые истории обо мне. Они даже не звонят, чтобы уточнить факты. Посмешище, состоящее из фейковых новостей!» — написал Трамп.

Критике подвергся и телеканал CNN. Его президент США предложил переименовать в FNN (Fake News Network — «Фейковая новостная сеть»).