Строительство Жатайской судоверфи включено в проект госпрограммы по развитию арктической зоны. Объект построят на базе Жатайского судоремонтно-судостроительного завода.

Судоремонтный завод планируется реконструировать и модернизировать. На его базе вырастет высокотехнологичное предприятие, которое будет строить речные суда. Планируется, что верфь будет обслуживать суда, которые плавают в среднем течении реки Лена. Финансирование проекта предусматривается с 2019 года, сообщает ИА SakhaNews.

Общая стоимость строительства завода оценивается в 5,5 млрд рублей. Из них более 4 млрд рублей выделят из федерального бюджета. Остальные средства планируется выделить из бюджета республики, а также найти в других источниках.