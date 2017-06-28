В Архангельске, в помещениях Арктического морского института имени Воронина, установлен уникальный комплекс симуляторов для подготовки моряков. На тренажерах могут обучаться судоводители и судомеханики, а действующие моряки проходить переподготовку.

Возможности комплекса позволяют готовить специалистов в соответствии с современными правилами безопасности, установленными для плавания в полярных широтах как в Арктике, так и в Антарктике.

По словам директора морского института Елены Смягликовой, на одном из симуляторов есть возможность видеть не только нос, но и корму судна, что очень важно при плавании в Арктике. Также можно видеть, где какой лед и куда судно должно двигаться.

Обучать моряков будут восемь инструкторов, четверо из которых — капитаны дальнего плавания.

Ресурс News29.ru отмечает, что подобный комплекс существует только в Санкт-Петербурге.