Сотрудник Моркинской ЦРБ в Марий Эл признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Речь идет о пациенте, которому было всего два года.

Мальчик с болями в животе поступил в учреждение в марте 2016 года, его привезла скорая помощь. После осмотра врач отказал ему в госпитализации. Вскоре малышу стало хуже, но во второй раз довезти его до больницы уже не успели — ребенок скончался в машине скорой помощи. Причиной смерти стал некроз стенки желудка на фоне врожденного дефекта диафрагмы.

На суде медик свою вину не признал, отмечает ИА «МариМедиа». Он приговорен к одному году 10 месяцам ограничения свободы и лишен права заниматься врачебной деятельностью сроком на 1,5 года.