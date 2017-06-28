Заксобрание Ленинградской области одобрило законопроект о запрете продажи электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним. Об этом сообщила пресс-служба региона.

В соответствии с принятым законом «О регулировании вопросов розничной продажи электронных систем доставки никотина на территории Ленинградской области» теперь купить курительные аппараты на территории Ленобласти смогут только совершеннолетние граждане.

В случае продажи электронных сигарет несовершеннолетним будет взиматься штраф от 5 до 10 тыс. рублей с индивидуальных предпринимателей и от 10 до 30 тыс. рублей с юридических лиц.

В силу закон вступит через 10 дней после его официального представления. Аналогичный законопроект был внесен зимой в Госдуму.