Вынесение вердикта по делу об убийстве Немцова перенесено на четверг
Вынесение вердикта по делу об убийстве политика Бориса Немцова было перенесено на четверг, 11:00 мск. Об этом пишет РЕН ТВ.
Половина присяжных проголосовала за снисхождение к обвиняемым в убийстве Немцова, другая половина коллегии была против.
Напомним, гособвинение просило вынести подсудимым обвинительный вердикт.
Совещание коллегии присяжных началось на этой неделе в среду.
В ночь на 28 февраля 2018 года Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.