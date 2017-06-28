Вынесение вердикта по делу об убийстве политика Бориса Немцова было перенесено на четверг, 11:00 мск. Об этом пишет РЕН ТВ.

Половина присяжных проголосовала за снисхождение к обвиняемым в убийстве Немцова, другая половина коллегии была против.

Напомним, гособвинение просило вынести подсудимым обвинительный вердикт.

Совещание коллегии присяжных началось на этой неделе в среду.

В ночь на 28 февраля 2018 года Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.