Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе заочно приговорена к смертной казни властями Северной Кореи. Об этом говорится в совместном заявлении министерств государственной и народной безопасности, а также центральной прокуратуры страны, опубликованном в среду агентством ЦТАК.

Пак Кын Хе признана виновной в том, что, будучи президентом Южной Кореи, она с конца 2015 года готовила операцию по «устранению руководства Севера» с применением «биохимических веществ». Отмечается, что после импичмента Пак Кын Хе и со сменой власти в стране план по проведению секретной операции отменился сам собой.

В сообщении говорится, что к смертной казни также приговорен «глава марионеточной разведывательной службы Ли Бен Хо» и другие причастные к подготовке преступления лица.

«Не только свора Пак Кын Хе и Ли Бен Хо, но и элементы марионеточной разведывательной службы с этого момента не могут апеллировать, они умрут собачьей смертью», — цитирует заявление северокорейских властей ЦТАК.