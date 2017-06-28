Строители завершили проводить работы по установке православных крестов на куполах Спасо-Преображенского собора в Твери.

Как сообщает ИА «ТВЕРИРАД», первый крест на центральном куполе собора был установлен в начале июня в рамках визита в регион Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Остальные кресты установили и на малых куполах храма, однако в ходе дальнейшей реставрации собора они будут заменены на золоченые. В настоящее время к работе по восстановлению храма подключились администрация города, руководители промышленных предприятий, предприниматели, неравнодушные жители Торжка.

Первый Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным Великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. Строительство храма было завершено в 1290 году, а спустя два года была закончена роспись собора. Тверской Спасо-Преображенский собор стал первым белокаменным храмом на Руси, построенным после монголо-татарского нашествия.

В годы польско-литовского нашествия в начале XVII века древний собор был разобран. На месте старого был построен новый, второй Спасо-Преображенский собор. Последний храм на этом месте был выстроен из старицкого белого камня в 1689–1696 годах.