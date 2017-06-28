Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом с 3 по 4 июля по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе переговоров на высшем уровне предполагается обсудить весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, а также актуальные международные и региональные проблемы», — говорится в сообщении.

Также планируется подписание ряда двусторонних договоров.