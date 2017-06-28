По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, решение Евросоюза о продлении санкций против России является бессмысленным и «оторванным от реальности».

«Не вижу смысла комментировать это бессмысленное решение. Как и предыдущие, оно оторвано от реальности и не имеет никакой добавленной стоимости с точки зрения существующих проблем», — цитирует агентство «Интерфакс» Косачева.

По мнению главы международного комитета, санкции «штампуются, как на конвейере» и являются бесперспективными ошибками прошлого.

Ранее председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что на саммите стран — членов ЕС было принято решение о продлении действующих ограничительных экономических мер в отношении России еще на шесть месяцев. Такое решение связано с ситуацией на востоке Украины.