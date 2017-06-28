В зоопарке Пензы готовы принять львицу Майю. Там сейчас идут все необходимые для приема животного приготовления.

По словам представителя управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Ларисы Якушкиной, сейчас львица остается в Энгельсе под наблюдением ветеринаров. Четыре ближайших зоопарка отказались брать хищника из-за высокой стоимости его содержания, передает ИА «Пенза-пресс».

Специалисты пензенского управления Россельхознадзора обещают проконтролировать прибытие львицы в город и постановку ее на карантин.

Внимание к Майе оказалось приковано после инцидента в Саратове, где львица напала на ребенка. Районный суд Энгельса вынес решение об изъятии животного у его владельцев — семьи Ероян. Как писали «Известия», хозяева Майи планировали передать ее в Крымский парк львов, посчитав условия содержания лучшими, чем в Пензенском зоопарке.

Сообщалось, что в Крыму выразили готовность принять животное, однако необходимая для процедуры передачи документация пока не готова.

Напомним, львица напала на ребенка 24 апреля в Энгельсе. Мальчик был госпитализирован.