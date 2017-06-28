Пироманом признали жителя Благовещенска, который в 2016 году поджег восемь бараков и один автомобиль. В пожарах погибли два человека.

Эксперты нашли у мужчины психическое заболевание, при котором человек не может преодолеть тягу к поджогам, и признали его невменяемым. После ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела оно будет передано в суд. Скорее всего, мужчину отправят на принудительное лечение, сообщает ИА «Амур.инфо».

Пожары происходили с октября по декабрь 2016 года. В результате его действий от отравления угарным газом погибли 60-летний мужчина и 67-летняя женщина. Задержали мужчину в декабре 2016 года, а уже в январе 2017-го он сознался в противоправных действиях.