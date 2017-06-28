Экс-тренер петербургского «Зенита» подтвердил, что договорился с клубом о расторжении контракта.

«Да, это правда, мы договорились с клубом. Не хотелось сидеть без работы и ждать еще целый год. Я полон энтузиазма и здоровья продолжать работать», — цитирует «Федеральное агентство новостей» Луческу.

Также бывший наставник бело-сине-голубых отметил, что никаких претензий к клубу у него нет.

«Расстались нормально, ни про кого ничего плохого сказать не хочу. Просто руководители не были готовы ждать. Первый сезон получился тяжелым, во втором мы бы смогли выступить лучше», — добавил 71-летний специалист.