Совфед прорабатывает вопрос о разрешении блокирования иностранных русскоязычных СМИ, ориентированных на российскую аудиторию, за нарушение ими законодательства РФ. Об этом сообщил глава временной комиссии верхней палаты парламента по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

«[Необходимо] обеспечить законодательную базу, которая позволит регулировать русскоязычные СМИ, имеющие аудиторию на территории России, даже если они зарегистрированы за рубежом», — пояснил глава комиссии Совфеда.

Кроме того, закон обязывает такие СМИ предоставлять данные об их источниках финансирования по запросу Минюста и отчитываться о своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах.

В случае несоблюдения этих требований Роскомнадзор будет уполномочен блокировать такие СМИ на территории РФ.