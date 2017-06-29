Совет Федерации на пленарном заседании 28 июня одобрил закон о реновации жилья в Москве. Перед началом заседания у здания верхней палаты прошел пикет против сноса пятиэтажек. К митингующим неожиданно вышла председатель СФ Валентина Матвиенко, которая попыталась объяснить собравшимся позицию палаты по этому вопросу. По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», прямой диалог спикера Совфеда с оппонентами отражает внутриполитический тренд — власть старается отреагировать на общественный запрос на публичность и открытость.

Обсуждение в Совете Федерации закона о программе реновации жилищного фонда в среду вышло за пределы зала пленарных заседаний. Утром перед зданием верхней палаты прошел одиночный пикет главы московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина — он призывал членов СФ не торопиться с одобрением принятого Госдумой закона. К пикетчику вышла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая в разговоре с Митрохиным подчеркнула, что сенаторы были «глубоко погружены» в закон о реновации с самого начала. Кроме того, по словам спикера, документ широко обсуждался и на парламентских слушаниях с участием жителей пятиэтажек.

— Я не знаю, видели ли вы последнюю версию этого закона. Последний вариант и первый, который был внесен, это две огромные разницы. И в конечной редакции закона максимально учтены пожелания граждан, — обратилась сенатор к Митрохину.

Валентина Матвиенко заверила оппозиционера, что члены Совфеда «тщательнейшим образом посмотрели с участием юристов, нарушает ли этот закон Конституцию, права граждан».

— Сегодня у Совета Федерации нет никаких юридических оснований отклонить этот закон, потому что он существенно доработан и в полной мере защищает права граждан, — констатировала глава верхней палаты.

Сергей Митрохин с ней не согласился и предложил сенаторам перенести рассмотрение закона, чтобы обсудить его дополнительно.

— Да мы уже полгода его обсуждаем, — парировала спикер СФ, а потом поинтересовалась, есть ли среди собравшихся желающие поддержать пикетчика жители хрущевок. Как оказалось, не все из них проживают в домах, попавших в программу реновации.

Позже, во время обсуждения закона в зале пленарных заседаний, Валентина Матвиенко сообщила, что в адрес верхней палаты поступило много разных обращений — как за проект реновации, так и против.

— Все эти обращения были самым внимательным образом рассмотрены комитетом СФ по федеративному устройству и региональной политике и другими профильными комитетами палаты, — заметила она и предложила сенаторам поддержать закон.

В результате голосования противников программы среди сенаторов не оказалось: 147 парламентариев высказались за, четверо воздержались.

Свое решение выйти на улицу к протестующим Валентина Матвиенко объяснила желанием лично услышать, «что не так в законе».

— Мне кажется, у нас состоялся откровенный разговор. Вопросы, которые задавались, действительно волнуют людей. Мы недостаточно информировали людей, как будет обеспечиваться экологическая безопасность, что будет со строительным мусором, как он будет утилизироваться и многие другие вопросы. Но требование отклонить закон, на мой взгляд, не имеет под собой никаких оснований, так как закон очень долго обсуждался, готовился, в него вносились поправки, в том числе и со стороны Совета Федерации, и по заключению нашей юридической службы сегодня к нему нет юридических претензий, — сказала сенатор, отвечая на вопрос «Известий».

Спикер СФ не исключила, что в ходе реализации программы реновации могут возникнуть предложения по уточнению закона.

— Если будет необходимость, мы это обязательно сделаем, — сказала сенатор, пообещав, что проект будет «под бдительным оком всего общества».

По мнению политтехнолога Евгения Минченко, тот факт, что спикер Совета Федерации вышла к участникам пикета против реновации, означает, что в политическую повестку возвращается тренд «на публичную политику».

Глава Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в разговоре с «Известиями» отметил, что это не первый случай, когда власть налаживает диалог с протестующими, однако в таком формате разговор состоялся впервые.

— С одной стороны, Валентина Матвиенко неоднократно высказывались в пользу того, чтобы слышать мнение недовольных, и не только по теме реновации. И это — логичное продолжение, — отметил политолог в беседе с «Известиями».

После одобрения Советом Федерации закон поступил на подпись президенту. По оценкам экспертов, реализация программы реновации жилья в столице займет 10–15 лет.