Министерство транспорта Ростовской области отказалось от запуска скоростного сообщения между строящимся аэропортовым комплексом Платов и центром города Ростова-на-Дону. Ведомство приняло решение о запуске двух автобусных маршрутов.

Рейсы будут осуществляться круглосуточно, каждые полчаса, пишет RostovGazeta. Автобусы будут курсировать между аэропортом и остановками Сельмаш и Привокзальная площадь.

Перевозчика определят в III квартале текущего года. Всего на каждом маршруте будет задействовано 10 машин. Кроме того, каждые 10–15 минут в аэропорт Платов можно будет уехать на маршрутке.