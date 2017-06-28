Самолет Boeing 767 авиакомпании Azur Air совершил вынужденную посадку в столичном аэропорту Домодедово, после того как сработала сигнализация о неисправности. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в среду, 28 июня. На борту воздушного судна, направлявшегося из Москвы на Кубу в аэропорт Варадеро, находились 316 пассажиров. Как ранее сообщали «Известия», самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета после сообщения о внештатной ситуации. Пассажиры вылетели в пункт назначения резервным бортом. Общая задержка в аэропорту составила 13 часов, сообщает агентство городских новостей «Москва». Всё это время пассажиров обеспечивали питанием и напитками.

Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Авиакомпания Azur Air зарегистрирована в Красноярском крае, сообщает ТАСС.