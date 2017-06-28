В Оренбургской области загорелся Новотроицкий завод хромовых соединений, есть риск загрязнения воздуха, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Источник уточнил, что пожар воздушных кабельных тоннелей локализован на площади 200 кв. м, открытое горение ликвидировано.

«Пострадавших нет, проводится тушение пожара, сил и средств достаточно», — пояснил представитель экстренных служб.

Отмечается, что технологический процесс предприятия остановлен. На место происшествия выехала передвижная лаборатория по замеру воздуха.