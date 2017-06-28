Бизнесмен Алишер Усманов объявил о старте конкурса стартапов с призами по 1 млн рублей.

Об этом он заявил на своей странице «ВКонтакте», добавив, что конкурс пародий на его видеобращений к оппозиционеру Алексею Навальному окончен.

«По моей просьбе команда поддержки конкурса переформатирует сообщество и будет использовать группу как площадку для новых инициатив. Например, прямо сейчас я хотел бы продолжить поддерживать таланты на просторах Сети, поэтому я объявляю конкурс стартапов», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Победители, кроме того что получат по 1 млн рублей безвозмездно, будут приглашены на обсуждение возможности инвестиций в их проекты.