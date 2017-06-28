Полиция Берлина попыталась оправдать поведение своих сотрудников, которые были отстранены от охраны саммита «большой двадцатки» (G20) за кутежи.

Как сообщили правоохранители на своей странице в Facebook, вечеринка, обернувшаяся громким скандалом, проходила не в публичном месте и была посвящена дню рождения двух сотрудников.

«В свободное время вечером они начали отмечать день рождения двух своих коллег. Во время вечеринки они выпивали, танцевали», — говорится в сообщении берлинских полицейских.

Также они отметили, что вечеринка проходила в 70 км от Гамбурга, в месте, где размещены только сотрудники правоохранительных органов.

Накануне стало известно, что около 200 полицейских из Берлина, направленных в Гамбург для обеспечения безопасности во время саммита G20, который пройдет 7–8 июля, были отозваны обратно. Причиной этому послужило неподобающее поведение.

Немецкие СМИ ранее сообщали, что некоторые берлинские полицейские во время вечеринки пили пиво, курили кальян и справляли нужду в общественном месте.