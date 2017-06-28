Для свиданий арестованных фигурантов уголовных дел с супругами и близкими родственниками не должно требоваться разрешение следователя или дознавателя. Такие изменения в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» обсуждались 28 июня на заседании либеральной платформы «Единой России». Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал идею и предложил адвокатскому сообществу подключиться к обсуждению законопроекта.

Участники заседания обратили внимание на то, что нередко родственники арестованных не могут добиться встречи со своими близкими, находящимися в следственных изоляторах. По закону «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» они могут рассчитывать не более чем на два свидания в месяц. Но для этого требуется разрешение следователя, получение которого порой становится настоящей проблемой.

Адвокат Вячеслав Леонтьев предложил исправить норму этого закона, исключив участие следствия в вопросе предоставления свиданий и телефонных разговоров арестованных с супругами и близкими родственниками (дети, родители, усыновленные и усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка). Разрешение следователя должно быть необходимым для встреч с другими лицами. Также он предложил указать в законе, что продолжительность одного свидания и порядок определяется администрацией, но оно не может быть менее одного часа. Сейчас в законе содержится другое ограничение - свидание не может быть не более трех часов.

Сенатор Андрей Клишас заявил, что «согласен с самой идеей», она «абсолютно верная» и он готов ее обсуждать. Он предложил Федеральной палате адвокатов РФ, объединяющей все адвокатское сообщество страны, поработать над этой темой и представить резолюцию на проект в комитет СФ и думский комитет по госстроительству и законодательству. В свою очередь присутствовавший на заседании статс-секретарь ФПА Константин Добрынин дал понять, что обозначенная проблема актуальна. Добрынин рассказал, что с утра был в СИЗО у клиента, сын которого плохо сдал ЕГЭ, и сейчас следователь решает, пообщаться ли отцу с сыном в этот критически важный момент.

Как рассказал «Известиям» Вячеслав Леонтьев, нередко такие встречи следователи не разрешают на протяжении года, ссылаясь на то, что фигурант дела может разгласить какую-то информацию. По его мнению, это надуманный довод, поскольку свидания в СИЗО проводятся подконтрольно — либо через телефон, либо в присутствии сотрудников ФСИН, которые вправе прервать встречу в случае передачи запрещенных предметов. Он отметил, что из-за столь жестких ограничений человек лишается связи с семьей, еще не будучи осужденным.

Адвокат рассказал, что в его практике был случай, когда следователь отказал родственникам арестованного в свидании, сочтя его «нецелесообразным». Свое решение он объяснил тем, что «ранее в отношении (этого фигуранта) была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

- Но свидания и предоставляются тем, кто находится под стражей. Тем, что не под стражей, они не нужны, - подчеркнул адвокат, добавив, что суд согласился с позицией следователя, указав, что тот является самостоятельным процессуальным лицом.

Адвокат Дмитрий Кравченко также поддержал идею «безапелляционно разрешить свидания с близкими родственниками» и дать возможность приглашать к находящемуся в СИЗО нотариусов и защитников (в том числе и незадействованных в деле). Он подчеркнул, что необходимо обойтись «без злоупотреблений, по три нотариуса каждый день». По мнению юриста, установление минимальной продолжительности свидания (согласно проекту - час) — неплохой показатель, который является определенной гарантией.

Ранее Госдума упростила доступ адвокатов к клиентам, находящимся в изоляторах. Теперь попасть к арестованным защитник может с момента вступления в дело, тогда как ранее — лишь с момента «допуска». Часто это приводило к тому, что они попадали к своим подзащитными с существенной задержкой.