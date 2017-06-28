Сотрудники районной прокуратуры совместно с полицейскими пресекли незаконную деятельность игрового зала в Тольятти, который размещался в подвальном помещении в доме № 71А по улице Чайкиной.

В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 63 единицы компьютерного оборудования, посредством которого предоставлялся доступ к незаконной игорной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 6 лет. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района, сообщает TLTgorod.