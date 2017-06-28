Ежегодно в Норский заповедник в Амурской области приезжают амурские студенты из Благовещенского педуниверситета. Будущие биологи, экологи и географы изучают здесь флору и фауну.

Полтора часа добирались по воде до Норского заповедника 15 студентов-первокурсников. Приехали они на неделю, чтобы изучить разнообразие рыб, насекомых и животных, обитающих на огромной территории в 210 тыс. га. Основной достопримечательностью здесь является мигрирующая популяция сибирской косули. Ее численность сокращается с каждым днем из-за браконьеров, с которыми заповедник планирует бороться с помощью современных охранных средств. В первую очередь обсуждается спутниковая система, которая сама определит нарушителя и отправит на телефон сигнал, сообщает ИА «Амур.инфо».

Пока в заповедник приезжают в основном только практиканты, Норский заповедник обсуждает развитие туризма. Здесь планируют сделать домики для туристов, беседки и причал. На экологической тропе разместят стенды с информацией о заповеднике, а со смотровой площадки посетители смогут полюбоваться природой и узнать о местных растениях и животных.