В Ярославле на стенах шести трансформаторных подстанций, расположенных в центральной части города, будут нарисованы яркие граффити о правилах электробезопасности. Как передает ИА «ЯРНОВОСТИ», рисунки призваны обратить внимание на опасность, которая может исходить от электрического тока, и напомнить детям и взрослым способы безопасного обращения с электричеством.

Ранее «Известия» писали, что на улице Кирова в столице Ярославской области может появиться объемное изображение Ярослава Мудрого. Такую идею предложили художники-граффитисты на приеме предпринимателей. Инициативу одобрил глава города Владимир Слепцов.