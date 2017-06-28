Гражданка Украины нелегально пыталась ввезти в Россию через таможенный контроль аэропорта Домодедово антикварные фарфоровые куклы XIX века. Об этом сообщили в пресс-службе Домодедовской таможни.

Известно, что 39-летняя гражданка Украины прибыла в Москву из Мюнхена и была задержана сотрудниками погранслужбы, когда та проследовала через «зеленый коридор». В ходе досмотра ее багажа были обнаружены 25 старинных фарфоровых кукол известных западноевропейских производителей рубежа XIX–XX веков. Как сообщает РИАМО, куклы были выполнены из бисквитного фарфора со стеклянными элементами с использованием натуральных волос, кружева и ткани. Все куклы, созданные более 50 лет назад, представляют культурную ценность как предметы декоративно-прикладного искусства. Их общая стоимость составляет более 450 тыс. рублей.

Задержанная заявила, что куклы купила на блошиных рынках и аукционах, а в Россию привезла их для реставрации с целью дальнейшего участия в антикварных выставках.

Задержанной может грозить до семи лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей по статье «Контрабанда культурных ценностей».