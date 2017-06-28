Крушение легкомоторного самолета Ан-2 в Саратовской области в 2016 году произошло из-за ошибки в технике пилотирования, следует из сообщения Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Катастрофа самолета Ан-2 С/Х RA-33462 произошла… наиболее вероятно, из-за ошибки в технике пилотирования, выразившейся в непреднамеренном снижении при выполнении разворота на гон, что привело к столкновению самолета с земной поверхностью в управляемом полете…» — приводит заявление комитета ИА «Взгляд-инфо».

Ранее среди возможных причин катастрофы рассматривались наличие алкоголя в организме пилота и пассажира, отсутствие подготовки к полетам без второго пилота и даже передача командиром судна штурвала управления пассажиру.

Напомним, самолет Ан-2 потерпел крушение утром 30 июня 2016 года при обработке полей в Балашовском районе Саратовской области. Воздушное судно практически полностью разрушилось и сгорело. В результате авиакрушения погибли два пилота. Самолет принадлежал Краснокутскому летному училищу гражданской авиации.

Самолет Ан-2 — легкий транспортный самолет, биплан с расчалочным крылом. Эксплуатируется с одним двигателем АШ-62ИР Швецова мощностью 1000 лошадиных сил и винтом АВ-2. Применяется на местных воздушных линиях в качестве пассажирского и грузового самолета.