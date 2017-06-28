Роскомнадзор зафиксировал ложные уведомления о внесении мессенджера Telegram в реестр организаторов распространения информации от пользователей интернета. Об этом говорится в сообщении федеральной службы на странице в Facebook.

«В Роскомнадзор через форму на официальном сайте поступили заведомо ложные уведомления о включении в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) 97-fz.rkn.gov.ru», — указано в сообщении.

Ведомство установило, что сообщения с призывами к отправке ложных уведомлений от лица интернет-компаний распространялись через пользователей Twitter и владельцев Telegram-каналов. «Ваши благородные порывы зарегистрировать мессенджер Telegram без участия его владельцев является не чем иным, как предоставлением заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти», — подчеркивают в Роскомнадзоре.

Ранее руководство Роскомнадзора обратилось к основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить информацию о компании, управляющей мессенджером, для ее включения в реестр организаторов распространения информации в соответствии с нормами законодательства. При отказе от выполнения этих требований мессенджер в России будет заблокирован до предоставления требуемой информации.