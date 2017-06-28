Битва за Мосул
Последствия воздушного удара в Старом городе Мосула в рамках операции правительственных войск Ирака. По оценкам иракских военных и аналитиков, сейчас в городе около 300 боевиков, а площадь, которую они занимают, составляет менее 2 кв. км
Эвакуация мирных жителей во время боевых действий между иракской армией и террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) на западе Мосула
Машины иракских сил безопасности вывозят местных жителей в Старом городе Мосула
Представитель федеральной полиции Ирака на линии фронта в Старом городе Мосула
Солдат иракских вооруженных сил рядом с бронированными боевыми машинами на линии фронта в Старом городе Мосула
Мирные жители во время боевых действий между иракской армией и ИГ на западе Мосула
Член иракской федеральной полиции на линии фронта в Старом городе Мосула
Иракские солдаты во время операции по освобождению района Аль-Зинджили на западе Мосула от боевиков ИГ
Иракский солдат с ручным голубем в бронетранспортере на линии фронта в Старом городе Мосула
Разрушенный минарет аль-Хадба мечети Гранд аль-Нури и пострадавшие от обстрелов машины в Мосуле