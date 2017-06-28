Президент РФ Владимир Путин 28 июня в ходе торжественного приема в Кремле поздравил выпускников военных высших учебных заведений с окончанием учебы и началом военной карьеры. Глава государства пожелал офицерам успехов в защите Родины, противодействии терроризму и борьбе с коррупцией. По словам верховного главнокомандующего, только современная армия может защитить страну и ее союзников от давления со стороны тех, кому не нравится сильная и независимая Россия.

На прием в честь выпускников вузов Минобороны, МВД, МЧС, ФСИН, ФСБ, ФСО и Росгвардии в Большой Кремлевский дворец прибыли более 700 офицеров, завершивших учебу с отличием и золотой медалью, а также руководство военно-учебных заведений и преподавательский состав. Столы для гостей накрыли сразу в трех парадных залах Кремля: Андреевском, Александровском и Георгиевском.

В своей приветственной речи Владимир Путин уделил особое значение преемственности военных традиций, подчеркнув связь новоиспеченных офицеров с предыдущими поколениями.

- Символично, что наша встреча проходит в исторических залах Московского Кремля, они буквально пронизаны духом героического ратного прошлого Отечества. В сражениях под Полтавой и Бородино, на полях Первой мировой и Великой Отечественной наши военачальники, офицеры, солдаты покрыли себя неувядаемой славой, показали не только своё воинское искусство, но и силу духа, честь и благородство, - сказал президент.

Глава государства отметил, что сложная международная обстановка, региональные конфликты заставляют постоянно совершенствовать военную организацию страны. В числе главных проблем он упомянул "рост числа региональных кризисов" и террористическую активность.

- Только современные, мощные, мобильные Вооружённые силы способны обеспечить суверенитет и территориальную целостность нашей страны, защитить нас и наших союзников от любого потенциального агрессора, от давления и шантажа со стороны тех, кому не нравится сильная, независимая, суверенная Россия, - подчеркнул Путин.

По словам главы государства, возросший уровень профессионализма офицерского корпуса продемонстрировала, в частности, антитеррористическая операция в Сирии.

- Мы намерены и дальше наращивать боевой потенциал армии и флота, на основании долгосрочных планов и программ обеспечивать сбалансированную, системную работу над развитием всех видов и родов войск, повышать качество и интенсивность боевой учёбы, - пообещал Владимир Путин.

В числе других задач правоохранительных органов и спецслужб глава государства назвал "противодействие терроризму и экстремизму", а также борьбу с преступностью и коррупцией. Президент подчеркнул: важно, чтобы каждое преступление было раскрыто, а виновные понесли наказание - именно этого ожидают граждане России. В заключение Владимир Путин предложил тост за офицеров - продолжателей дела предков и «за нашу великую Родину»

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