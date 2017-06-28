В результате ДТП в Дагестане погибли шесть человек, еще пятеро доставлены в больницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.

«Среди шести погибших в ДТП в Карабудахкентском районе Дагестана трое детей», — пояснили в министерстве.

Двое из пяти пострадавших — дети, все они отправлены в Центральную больницу города Избербаша.

Ранее информацию о том, что Карабудахкенстком районе близ населенного пункта Уллубийаул произошла автоавария, подтвердили в ГУ МЧС по республике.