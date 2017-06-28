Банк «Спурт», у которого возникли проблемы с кредиторами, принял решение о закрытии двух дополнительных офисов в Казани. Так, с 4 июля перестанет функционировать офис «Жилстройкредит». А с 5 июля — офис «Дербышки». В конце мая был закрыт дополнительный офис Нижнекамского филиала банка.

С 13 марта казанский банк ограничил выдачу наличности. Этому предшествовало появление в соцсетях сообщений о том, что у финансовой организации возникли проблемы с ликвидностью. В конце апреля в «Спурте» была введена временная администрация. В данный момент продолжает действовать мораторий на выплаты кредиторам, уточняет ИА «Татар-информ».

Как писали «Известия», в Татарстане сейчас действует фонд поддержки обманутых дольщиков и вкладчиков проблемных банков. Возглавляет структуру помощник главы республики Айрат Нурутдинов.

Напомним, в марте была отозвана лицензия сразу у трех банков Татарстана: Татфондбанка, входившего в топ-50 самых крупных кредитных организаций России по величине активов, ИнтехБанка и Анкор Банка. Позже лицензии лишился Татагропромбанк. А потом возникли проблемы у казанского банка «Спурт».