В Гилевской роще Тюмени жители заметили признаки болезни вековых сосен: поврежденная кора и сухие ветки. Ранее лесную зону благоустроили, но деревья находятся в плохом состоянии.

Во время прокладки дорожек рабочие обрубали до 50% длины корней. Такая ситуация стала нормой в городе при расширении дорог и благоустройстве дворов, передает megatyumen.ru. Для спасения деревьев нужно убрать асфальт и бетон от стволов в радиусе 2 м. Кроме того, необходимо провести подкормку и обследование.

Директор МКУ «ЛесПаркХоз» Оксана Прядко пояснила, что ветки сохнут у старых деревьев и это неизбежно. Поскольку территория лесопарка большая, деревьев много и идет естественный процесс выживания.