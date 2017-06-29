Не все россияне считают, что их материальное благосостояние вернулось к докризисному уровню. Такие настроения зафиксировал ВЦИОМ в ходе последнего мониторингового исследования (есть в распоряжении «Известий»). В 2017 году о том, что их зарплаты хватает пока только на еду, рассказали 29% граждан РФ. При этом людей среднего достатка в стране сейчас 55%, а тех, кто может позволить себе всё или почти всё, — 3% (больше, чем в докризисном 2014 году). При этом россияне всё же не склонны делать пессимистические выводы из временных трудностей, отмечают социологи.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил потребительские возможности жителей России. По данным социологов, благосостояние россиян достигло пиковых значений в 2014 году: после девальвации рубля оно снизилось и, как показало исследование, пока не вернулось на прежний уровень.

Так, в мае 2017 года 29% россиян сообщили ВЦИОМ, что их доходов хватает только на еду, а покупка одежды для них затруднительна. 10% соотечественников заявили, что «едва сводят концы с концами».

У наиболее значительной группы опрошенных (41%) покупка еды и одежды проблем не вызывает, но при этом что-то большее они позволить себе пока не могут (в 2014 году таких середнячков было 56%). Средства на покупку предметов длительного пользования (холодильник, телевизор и мебель) сегодня есть у 14% респондентов (три года назад таких было 23%). Лишь 3% сограждан в 2017 году смогли бы приобрести автомобиль, квартиру, дачу и «практически всё». Как ни странно, в более благополучном 2014-м их было меньше — только 2%.

Социологи отмечают, что похожие оценки своему экономическому самочувствию россияне давали и после кризиса 2008 года. Для 41% респондентов в мае 2009 года была проблемой покупка продуктов и одежды, а 56% могли себе позволить неплохой уровень жизни с покупкой товаров длительного пользования, однако на недвижимость или автомобиль им не хватало.

Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб отметил, что хотя самооценка материального положения приблизилась к посткризисному 2009 году, россияне всё же не склонны делать из временных трудностей далеко идущие выводы.

— Другие наши исследования показывают, что общественный оптимизм и уверенность в скором преодолении кризиса растет. Эти изменения хорошо согласуются с динамикой ключевых макроэкономических показателей — ВВП, индексом промпроизводства. Получается, что наши соотечественники мыслят более трезво, чем принято считать в некоторых кругах: о ситуации в экономике они судят не по сиюминутному материальному положению своей семьи, а принимая во внимание более широкий круг факторов. Это весьма примечательный вывод, — сказал социолог «Известиям».

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, комментируя цифры ВЦИОМ для «Известий», отметил, что сегодня «люди умеют считать деньги в своих карманах и смотреть на ценники в магазинах».

По мнению вице-президента Центра политических технологий Ростислава Туровского, социальное самочувствие россиян зависит не только от реального соотношения доходов и расходов, но и от психологического климата.

— Нынешняя ситуация, о которой свидетельствует опрос ВЦИОМ, и в самом деле напоминает ту, с которой россияне столкнулись после предыдущего кризиса. И здесь важно не только дать гражданам почувствовать их финансовые возможности, но и создать ощущение позитивной перспективы, — предположил эксперт в беседе с «Известиями».

Опрос ВЦИОМ проводился с 25 по 29 мая 2017 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 130 населенных пунктов в 46 субъектах РФ.