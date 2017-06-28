Итоги матчей 1/2 финала Кубка конфедераций 2017 года предсказал дельфин-оракул по кличке Ванда из сочинского дельфинария. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в среду.

Дельфину предложили выбрать победителей полуфиналов Кубка конфедераций Португалия — Чили и Германия — Мексика прямо во время шоу. «Афалине Ванга предложили два футбольных мяча с надписями стран-соперниц. Дельфин выбрал мячи, на которых было написано Германия и Португалия», — приводит «Интерфакс» слова сотрудника пресс-службы.

Ранее дельфин угадал результаты хоккейных матчей во время зимней Олимпиады в Сочи. Точность ее предсказаний составила тогда 90%. А результаты всех игр группового этапа Кубка конфедераций-2017 Ванда спрогнозировала точно, отметил представитель администрации Сочи.

Ванде, которая родилась в дельфинарии Геленджика, 10 лет. В сочинском дельфинарии она является вожаком стаи.

Напомним, матч Португалия — Чили пройдет в среду, а Германия и Мексика сыграют в четверг. Оба матча начинаются в 21:00 мск.