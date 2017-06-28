Ограничения движения пешеходов введены в Москве из-за очереди к мощам Николая Чудотворца.

Информацию об этом распространил официальный сайт принесения святыни.

«В связи с большим наплывом паломников, а также с необходимостью обеспечения безопасности на близлежащей территории вокруг Храма Христа Спасителя, временно введены некоторые ограничения движения пешеходов на период принесения мощей святителя Николая Чудотворца», – цитирует сообщение «РИА Новости».

Ограничения вводятся на Соймоновском проезде, улице Волхонка, Пречистенской и Фрунзенской набережных.

При этом Патриарший мост будет совсем закрыт, а северный вестибюль станции метро «Кропоткинская» будет доступен только для входа.