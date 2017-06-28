В результате подрыва автомобиля в Донецкой области погиб полковник Службы безопасности Украины (СБУ), еще четыре человека пострадали.

Член коллегии МВД и депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко подтвердил, что в результате взрыва погиб сотрудник СБУ полковник Юрий Возный. Инцидент произошел в районе Константиновки (Донецкая область).

«Действительно, вчера (во вторник 27 июня - ред.), кроме того, что в Киеве был убит полковник разведки Максим Шаповал, также в результате террористической деятельности <…> был убит сотрудник контрразведки Украины и четверо были ранены. Под автомобиль, в который сели сотрудники СБУ, также была подложена бомба», – заявил Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».

Сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Шаповал погиб во вторник в Киеве в результате взрыва автомобиля. Возбуждено дело по статье «Теракт».