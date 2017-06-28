Возле одного из частных домов на улице поселка Нового в Краснодарском крае 35-летняя женщина родила ребенка и скрылась в неизвестном направлении. Девочку госпитализировали. В настоящее время ей ничего не угрожает.

Ранним утром в приемное отделение родильного дома была доставлена новорожденная девочка. Малышка провела на улице около двух часов, прежде чем ее обнаружили местные жители. О доставленной новорожденной в дежурную часть отделения полиции Прикубанского округа города Краснодара сообщил работник родильного дома. Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и уже через час задержали по подозрению в совершении преступления 35-летнюю женщину с признаками алкогольного опьянения, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Жительницу Крымского района сначала доставили в отделение полиции, затем в медучреждение. От госпитализации она отказалась, от ребенка — тоже. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности» с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до одного года.