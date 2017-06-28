Видеофильм «Сутки в Ставрополе» стал победителем в международном творческом конкурсе «Моя Родина». Его проведение было приурочено к 240-летию столицы края.

Работа Елизаветы Садовской победила в категории «Мой город». Второе место заняли авторы картины «Ставрополь глазами иностранного туриста» Валентина Аверьянова и Иван Гордеев. Третье – Яна Лукошкина и Камилла Магомадова за фильм «Город славы».

В общей сложности в конкурсе приняли участие более 50 человек. Это студенты вузов Ставрополя, а также учебных заведений городов-побратимов КНР Чанджоу и Чжэньцзян, сообщает NewsTracker.

Теперь в честь юбилея Ставрополя его жителям предлагается поучаствовать в конкурсе на лучшую песню от городе.