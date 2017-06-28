Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга проголосовали против референдума о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви, передает «РИА Новости».

Председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок пояснил, что юридическое управление заксобрания и комитет признали вопросы референдума не отвечающими российским законам.

По мнению юристов, вопрос передачи имущества религиозного назначения уже урегулирован федеральным законом. Кроме того, в вопросе референдума содержится термин «музей», но не уточняется, о какой категории музеев идет речь. Еще одна из формулировок в тексте проекта, признанная юристами некорректной, касается соблюдения религиозных церемоний.

Между тем один из авторов проекта референдума, депутат Борис Вишневский, заявил, что противоречий с федеральным законодательством нет, так как вопрос референдума не связан с федеральным законом о передаче религиозной собственности. По его словам, отказ от проведения референдума будет обжалован в суде.