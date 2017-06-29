Средняя продолжительность жизни в России в 2016 году выросла до рекордного показателя за всю историю сбора этих данных — 71,87 года. Эта цифра приведена в данных Росстата. За последние пять лет средний уровень продолжительности жизни в России вырос с 70,2 года в 2012-м до 71,87 года в прошлом году. Дольше всего в России живут в Ингушетии, Дагестане и Москве — более 77 лет.

По данным Росстата, средняя продолжительности жизни по стране — 71,8 года. Для женщин этот показатель составляет 77 лет, для мужчин — 66,5 года. Дольше всего в России живут в Северо-Кавказском федеральном округе — 75 лет. Там же находятся регионы с самой высокой продолжительностью жизни. Например, это Ингушетия — 80,8 года. При этом женщины здесь живут дольше мужчин почти на семь лет. Также в тройку регионов-долгожителей входят Дагестан — 77,2 года и Москва — 77 лет. С 2015 года длительность жизни в названных регионах выросла почти на полгода, свидетельствуют данные Росстата.

Меньше всего показатель продолжительности жизни в Тыве (64,2 года), в Чукотском автономном округе (64,4 года) и Еврейской автономной области (65,8 года). Таким образом, разница между первым и последним регионом списка — более 15 лет. Эти регионы находятся в конце списка на протяжении пяти последних лет. Хотя на Чукотке наблюдается рост — с 60,7 года в 2012-м до 64,4 года в прошлом году.

Главный научный сотрудник Центра демографии и экологии человека при Институте проблем прогнозирования РАН Борис Ревич подчеркнул, что традиционно в Дагестане и Ингушетии был высокий уровень продолжительности жизни.

— У многих горных народов благоприятная среда обитания. Речь идет о чистоте воздуха, подземной родниковой воде, собственном хозяйстве, которое дает кисломолочные и мясные продукты, что важно для человеческого организма. Всё это выливается в долгожительство. Хотя во времена СССР в горы Северо-Кавказского региона отправлялись экспедиции, с тем чтобы доказать, что люди в горах живут более ста лет, и как раз данный факт не удалось подтвердить.

Москва, по мнению специалиста, попала в список долгожителей благодаря высокому уровню жизни и возможностям по доступу к развитой медицине.

— Тыва — самый сложный регион страны, он с советских времен был таковым. Там самые высокие по стране показатели смертности, уровень алкоголизации населения, распространенность туберкулезных заболеваний. На Чукотке ситуация чуть лучше за счет денежных вливаний в развитие Арктики. Хотя после того как экс-губернатор Чукотки Роман Абрамович уехал оттуда, ситуация стала хуже, — говорит Борис Ревич.

Заместитель председателя ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Анатолий Бритов отметил, что на продолжительность жизни в первую очередь влияют поведенческие особенности, внешнесредовые факторы, а также наследственность.

— Традиционно самые высокие показатели на Кавказе. Местные жители много двигаются из-за особенностей местности, при этом мало пьют, у них сильный генетический фон. Но самое главное, в горах давление воздуха ниже, чем на равнине. Это служит своеобразной профилактикой ишемии и гипертонии мозга, — рассказал специалист.

Что касается столичного региона, то, по мнению Анатолия Бритова, значительную роль сыграла борьба властных структур Москвы с вредными привычками москвичей (запрет курения и распития алкоголя в общественных местах).

— Кроме того, в Москве население активно двигается из-за ее масштабов. Например, в Дальневосточном округе другой образ жизни, двигаются люди мало, плохие климатические условия. Но главная проблема в особенности наследственности в тех местах: у всех нарушен обмен холестерина, — добавил специалист.

За последние пять лет средний уровень продолжительности жизни в России вырос более чем на полтора года — с 70,2 года в 2012-м до 71,8 года в 2016-м, следует из базы данных Росстата.

Цель: достичь среднего показателя в 76 лет к 2025 году. Об этом ранее заявлял президент РФ Владимир Путин. В 2016 году только три региона достигли этой отметки: Ингушетия, Дагестан и Москва. В Минздраве не предоставили комментариев.

Ранее «Известия» писали, Республика Тыва, Чечня и Ингушетия возглавили список регионов — лидеров по рождаемости в 2016 году.