Жители и гости Челябинска могли наблюдать, как в озере Смолино слоны принимают водные процедуры. Животные являются артистами Большого Варшавского цирка, прибывшего в город с гастролями.

Купание состоялось на «путинском» пляже около ДК ЧТПЗ. Зрители делали селфи на фоне плескающихся слонов, пишет ИА «Ура.ру».

Очевидцы делились восторженными отзывами об этом небольшом шоу в соцсетях. Однако нашлись и противники. По мнению некоторых комментаторов, озеро и так грязное, поэтому не следовало запускать туда животных.