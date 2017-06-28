Применение Сирией химического оружия или подготовка подобной атаки сегодня противоречила бы, прежде всего, интересам самой страны: сирийская армия побеждает, ее поддерживают серьезные союзники, сказал в разговоре с «Известиями» ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич, комментируя заявление Белого дома о подготовке сирийскими властями «новой химической атаки». Отказ США предоставить доказательства готовящейся химатаки говорит о попытке «поднять ставки» перед встречей Путина и Трампа на полях саммита G20, считает эксперт.

«Во-первых, нет никаких доказательств, что армия Башара Асада применяла химическое оружие ранее, когда ее обвиняли в этом в Вашингтоне и столицах американских союзников. Во-вторых, применение химического оружия или подготовка подобной атаки сегодня противоречила бы, в первую очередь, интересам самой Сирии: ведь сирийская армия побеждает, ее поддерживают серьезные союзники, в том числе и Россия, Иран», — поясняет Олевич.

Поэтому здесь речь идет не о реальной подготовке химической атаки сирийскими войсками, а о том, что США пытаются «поднять ставки» в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на полях предстоящего саммита G20 в Гамбурге, подчеркивает политолог.

Виктор Олевич также напомнил об инциденте, произошедшем во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Вашингтон, когда в ходе обеда Дональд Трамп объявил, что были запущены ракеты Tomahawk против целей базы ВВС «Шайрат».

Все попытки России и других государств использовать возможности международных организаций, в том числе по контролю за химическим оружием, провести независимое расследование прошлого инцидента, ответственность за который возложили на Сирию, были «пробуксованы» американцами, отмечает эксперт — по сути, США заблокировали их.

«О чем говорит открытое нежелание США предоставить доказательства подобной подготовки к химической атаке? Если бы у них было желание предоставить, даже фальшивые, доказательства, снимки, они могли бы это сделать, как это было в начале 2000-х годов накануне войны в Ираке. Почему они этого не делают сейчас? Это тоже своеобразное повышение ставок, такой ковбойский подход, попытка действовать ва-банк — ничего показывать не будем, всем и так понятно, что никакой подготовки к химической атаке нет», — заключил Олевич.