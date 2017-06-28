Автор детских книг о Медвежонке Паддингтоне Майкл Бонд умер в возрасте 91 года. Об этом сообщил британский телеканал BBC.

Он скончался после непродолжительной болезни, следует из заявления его издателя Harper Collins.

Первая книга под названием «Медвежонок по имени Паддингтон» была опубликована в 1958 году.

По мотивам истории была написана серия книг, а также создана серия мульфильмов и снят фильм, вышедший на экраны в 2014 году.

Бонд родился в Ньюбери в Великобритании в 1926 году. Свою карьеру он начилан на BBC в качестве оператора.