Благодаря холодной погоде в России в мае отмечен рекордный рост промпроизводства — 5,6%.

Об этом заявило Министерство экономического развития на своем сайте.

«Рекордный рост произошел из-за нетипично холодной погоды, импортозамещения в отдельных секторах обрабатывающей промышленности. Влияние оказал также календарный фактор», — цитирует сообщение «Газета.ру».

При этом в сравнении с аналогичными показателями мая 2016 года отмечается рост производства пищевых продуктов на 7% и почти двухпроцентное увеличение объема грузоперевозок.