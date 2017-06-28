Совет Федерации одобрил законопроект о блокировке копий («зеркал») пиратских сайтов в Интернете, доступ к которым ограничен из-за размещения информации, нарушающей авторские права.

Эти меры направлены на пресечение нелегального распространения и использования аудиовизуальных произведений.

В законе вводится понятие «копия заблокированного сайта», под которым подразумевается сайт, сходный до степени смешения с интернет-ресурсом, к которому ранее был ограничен доступ по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, нарушающей авторские права.

При обнаружении «зеркал» пиратских сайтов Минкомсвязь в течение суток в установленном правительством порядке будет принимать мотивированное решение о признании сайта копией заблокированного, а затем направлять направлять свое решение владельцу копии заблокированного сайта, а также в Роскомнадзор. При этом операторы связи будут обязаны в течение суток с момента получения соответствующего требования ограничить доступ к копии пиратского сайта.